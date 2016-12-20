В 2017 году в Великом Новгороде повысится плата за детсад

С 2017 года в Великом Новгороде повысится оплата за детский сад. За один день пребывания родители теперь будут платить 105 рублей вместо 98.

В пояснительной записке к документу сообщается, что для многодетных родителей плата составит 63 рубля. Родители, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, будут платить 52 рубля 50 копеек, передает «Новгород.ру».

В январе 2016 года плата за детский сад была повышена с 84 до 98 рублей.

В городском департаменте по образованию заявили, что мера связана с повышением цен на продукты питания. Его председатель Светлана Матвеева отметила, что в Великом Новгороде по-прежнему будет самая низкая родительская плата на Северо-Западе.



Постановление о повышении платы в детсадах еще не подписано. Документ проходит согласование в прокуратуре.