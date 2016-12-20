Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В 2017 году в Великом Новгороде повысится плата за детсад

За один день пребывания в саду родители будут платить 105 рублей

С 2017 года в Великом Новгороде повысится оплата за детский сад. За один день пребывания родители теперь будут платить 105 рублей вместо 98.

В пояснительной записке к документу сообщается, что для многодетных родителей плата составит 63 рубля. Родители, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, будут платить 52 рубля 50 копеек, передает «Новгород.ру».

В январе 2016 года плата за детский сад была повышена с 84 до 98 рублей.

В городском департаменте по образованию заявили, что мера связана с повышением цен на продукты питания. Его председатель Светлана Матвеева отметила, что в Великом Новгороде по-прежнему будет самая низкая родительская плата на Северо-Западе.

Постановление о повышении платы в детсадах еще не подписано. Документ проходит согласование в прокуратуре.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

В 2017 году в Великом Новгороде повысится плата за детсад

За один день пребывания в саду родители будут платить 105 рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения

Мнение

Михаил Матовников

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке