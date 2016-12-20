Медведев анонсировал съезд «Единой России» 21–22 января

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что очередной съезд «Единой России» пройдет 21–22 января 2017 года. Об этом он сообщил на выездном заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме.



По его словам, съезд будет отчетно-выборным — на нем изберут руководящие органы партии и могут внести корректировки в ее устав.



Премьер-министр пригласил всех депутатов фракции «Единая Россия» принять активное участие в отчетно-выборном съезде.

«Там встретимся и обо всем поговорим», — подытожил Медведев.

На выездном заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме VII созыва подводятся итоги работы депутатов в российском парламенте в 2016 году, а также определяются задачи на предстоящую сессию.

