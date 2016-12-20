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Медведев анонсировал съезд «Единой России» 21–22 января

По его словам, мероприятие будет иметь плановый, выборный и отчетный характер

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что очередной съезд «Единой России» пройдет 21–22 января 2017 года. Об этом он сообщил на выездном заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

По его словам, съезд будет отчетно-выборным — на нем изберут руководящие органы партии и могут внести корректировки в ее устав.

Премьер-министр пригласил всех депутатов фракции «Единая Россия» принять активное участие в отчетно-выборном съезде.

«Там встретимся и обо всем поговорим», — подытожил Медведев.

На выездном заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме VII созыва подводятся итоги работы депутатов в российском парламенте в 2016 году, а также определяются задачи на предстоящую сессию.

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    Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

    Медведев анонсировал съезд «Единой России» 21–22 января

    По его словам, мероприятие будет иметь плановый, выборный и отчетный характер

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