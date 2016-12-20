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Новый индустриальный парк появился в Тюменской области

Он ориентирован на крупные инновационные производства в сферах биотехнологий и фармацевтики

Новый индустриальный парк «Богандинский» открылся в Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

По данным megatyumen.ru, на его территории разместят 25 предприятий и создадут порядка 1,5 тыс. рабочих мест. Ожидается, что объем планируемых инвестиций составит не менее 12 млрд рублей.

Новый индустриальный парк располагается в 40 км от Тюмени на площади 267,9 га. Он ориентирован на крупные обрабатывающие инновационные производства в сферах биотехнологий и фармацевтики.

Ранее в регионе также открылся парк «Боровский» вместимостью на 12 предприятий. Ожидается, что его общий объем инвестиций около 1 млрд рублей, где создадут более 600 рабочих мест.

Третий по счету индустриальный парк в регионе будет реализовывать проекты в сфере логистики. Сейчас ведется обустройство площадки на базе деревообрабатывающего предприятия ДСК-500.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Новый индустриальный парк появился в Тюменской области

Он ориентирован на крупные инновационные производства в сферах биотехнологий и фармацевтики

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