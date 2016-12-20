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В Ярославской области не будут повышать плату за капремонт

Правительство региона отозвало законопроект о повышении взносов

В 2017 году плата за капитальный ремонт жилых домов в Ярославской области будет прежней. Правительство региона отозвало законопроект о повышении взносов.

Как передает ИА «Ярновости», таким образом, плата за капремонт в 2017 году сохранится на уровне 6 рублей 37 копеек за 1 кв. м. Областное правительство ранее планировало поднять ее до семи рублей. Большинство депутатов выступили против этого предложения.

Врио губернатора Дмитрий Миронов заявил, что для начала необходимо навести порядок в самом фонде капремонта, а потом поднимать плату за его услуги.

«Люди платят сотни миллионов рублей, чтобы отремонтировать свои дома. Годами ждут этого ремонта, а нерадивые менеджеры от ЖКХ преспокойно сидят на этих деньгах как собаки на сене», — сказал Миронов.

Миронов поручил новому руководству департамента ЖКК и фонда капитального ремонта повысить эффективность работы.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

В Ярославской области не будут повышать плату за капремонт

Правительство региона отозвало законопроект о повышении взносов

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