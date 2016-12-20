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Автотоннель «Евразия» через пролив Босфор открыли в Турции

Его общая протяженность составляет 5,4 км

В Стамбуле открыт автомобильный тоннель «Евразия» через пролив Босфор. Общая протяженность тоннеля, соединяющего Европу и Азию, — 5,4 км, из них 3,3 км пролегают под проливом Босфор. Стоимость проекта составила $1,2 млрд.

На торжественной церемонии открытия присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Бинали Йылдырым и спикер парламента страны Исмаил Кахраман, сообщил местный телеканал NTV.

«Открытие тоннеля «Евразия» — это наша давняя мечта. Турция, которая 600 лет является мостом между Востоком и Западом, продолжает соединять материки», — заявил премьер-министр Турции.

Бинали Йылдырым пообещал бороться с терроризмом до полной победы над ним и отметил, что никакая сила не поставит Турцию на колени, передает телеканал «Звезда».

Напомним, во вторник в аэропорту Анкары прошла траурная церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым, убитым накануне во время его выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание Андрея Карлова в храме Христа Спасителя. 

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Автотоннель «Евразия» через пролив Босфор открыли в Турции

Его общая протяженность составляет 5,4 км

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