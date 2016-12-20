В Госдуме отреагировали на антироссийскую резолюцию ООН по Крыму

В Государственной думе отреагировали на принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции с призывом к международному мониторингу ситуации в области прав человека в Крыму.

В частности, член комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павел Шперов заявил, что факты, отраженные в документе, «по большей части надуманные». «Когда решения принимают люди, которые в Крыму ни разу не были и с ситуацией в Крыму не знакомы, это просто дикость», — подчеркнул Шперов в интервью Lenta.Ru.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, в свою очередь, заявила, что резолюцию нельзя считать действительной: «Невозможно считать действительной резолюцию о правах человека в Крыму, если, по факту, она оставляет вне статуса человека тысячи крымчан, проголосовавших на референдуме за себя и свою жизнь», — передает слова Яровой ее пресс-служба.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что принятый документ направлен на раскол мирового сообщества: «На фоне вчерашних событий [убийства посла РФ в Турции и теракта в Берлине] эта резолюция выглядит особенно странной. Налицо явно смещение приоритетов, подмена реальных проблем мнимыми», — отметил Клинцевич.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей, депутат от Республики Крым Руслан Бальбек сообщил, что одобрение Генассамблеей ООН этой резолюции — очередное свидетельство русофобии стран Запада.

С такими наблюдателями нам не о чем разговаривать и показывать им нечего. Одной резолюции больше, одной меньше — Россия это переживет. Я считаю для нашей страны большим оскорблением пускать на территорию полуострова откровенных провокаторов и лжецов», — заявил Бальбек.

Напомним, автором проекта резолюции выступила Украина. Документ на голосовании поддержали 70 государств, 26 стран оказались против, еще 77 предпочли воздержаться.

За проект высказались большинство стран Европы и США. Против же были Россия, Сербия, Китай, Индия, ЮАР, Армения, Куба, Казахстан, Белоруссия и ряд других стран.

