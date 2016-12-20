Житель Воронежа пойдет под суд за похищение зеленой мартышки. Следователи направили в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении 25-летнего похитителя.



Следствие просит назначить ему штраф за похищение мартышки Симы из Воронежского зоопарка, сообщает РИА «Воронеж».

Пьяный житель Воронежа похитил мартышку в ночь на 13 июня 2016 года. В вольер с животными молодой человек проник через открытое окно. Ущерб городской зоопарк оценил в 10 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже с проникновением в помещение. Животное подкинули обратно в зоопарк 4 июля. В ходе допроса парень признался, что хотел продать мартышку.