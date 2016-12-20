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Вторник,
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Мэй: второй референдум не поможет Шотландии сохранить статус члена ЕС

Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что лучшим путем развития региона стало бы обретение независимости при полноправном членстве в Евросоюзе

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказала мнение, что второй референдум о независимости не поможет Шотландии сохранить статус члена ЕС и получить доступ на европейский единый рынок.

Ранее первый министр Шотландии, а также лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен пообещала провести второй референдум о выходе страны из состава Великобритании в том случае, если Шотландии не будет предоставлена возможность сохранить доступ на единый рынок ЕС.

Стерджен также выразила надежду, что британские власти изучат план Шотландии по сохранению членства страны в Евросоюзе после Brexit.

Ранее Тереза Мэй пообещала провести консультации с правительствами Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, прежде чем приступать к запуску 50-й статьи Лиссабонского договора. Премьер планировала начать процесс запуска до конца марта 2017 года.

Ст. 50 Лиссабонского договора гласит, что любое государство — член ЕС может принять решение о выходе из блока. Для того чтобы начать процедуру, государству нужно формально уведомить Брюссель о своем намерении, после чего должен последовать процесс переговоров о порядке выхода и будущем взаимодействии с союзом.

Напомним, на референдуме, который прошел в Великобритании 23 июня, с небольшим перевесом (51,9% против 48,1%) победили сторонники выхода страны из Евросоюза.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Мэй: второй референдум не поможет Шотландии сохранить статус члена ЕС

Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что лучшим путем развития региона стало бы обретение независимости при полноправном членстве в Евросоюзе

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