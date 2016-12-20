Допинг-пробу «Б» боксера Поветкина могут вскрыть до конца года

Допинг-пробу «Б» российского боксера Александра Поветкина могут проверить до конца текущего года, сообщила представитель Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

«Пока нам не поступало запросов на вскрытие пробы «Б», но она может быть вскрыта по запросу до конца нынешнего года», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Ранее президент ВБС Маурисио Сулейман сообщил, что в допинг-пробе «А» российского спортсмена было обнаружено запрещенное вещество остарин. В результате его канадский соперник Бермейн Стиверн не стал участвовать в поединке с Поветкиным, вместо него россиянин провел бой с французом Жоанном Дюопа.

В субботу команда российского боксера Александра Поветкина потребовала вскрыть его допинг-пробу «Б» после того, как стало известно о положительном результате его пробы «А».