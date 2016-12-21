РФ надеется на заключение конвенции ООН по кибербезопасности

В Москве в Доме приемов МИДа состоялась международная конференция «Актуальные вопросы информационной и кибербезопасности», организованная журналом «Международная жизнь» при поддержке МИД РФ. В мероприятии приняли участие политические и общественные деятели, дипломаты и эксперты из разных стран. Конференция началась с минуты молчания в память о после России в Турции Андрее Карлове, убитом в Анкаре 19 декабря.

Главной темой дискуссии стала проблема использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в контексте нарастающих угроз в сфере кибербезопасности. Участники конференции пришли к выводу, что во избежание международных инцидентов в области ИКТ мировое сообщество объективно нуждается в универсальных «правилах поведения» в киберпространстве. Пресловутая атака на серверы Демократической партии США, которую администрация президента Барака Обамы упорно приписывает «российским хакерам», и угроза, прозвучавшая из уст вице-президента Джо Байдена, нанести ответный удар по российским сетям — лишь один из последних примеров столкновения различных государств в этой сфере.

Между тем в ООН действует группа правительственных экспертов, занимающаяся анализом существующих и потенциальных киберугроз, а также разработкой совместных мер по их нейтрализации. Специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских рассказал «Известиям», что в июне 2017 года группа планирует выпустить доклад по итогам своей работы с конкретными предложениями для государств в этой области.

— Правила поведения в сфере ИКТ как идея пришла в голову российской дипломатии. Изначально эти правила обсуждались в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Там была создана группа экспертов, и мы прорабатывали их с ближайшими партнерами из стран СНГ и из Китая, оценивали, насколько эта идея разумна. Документ был выработан и представлен странами ШОС в качестве официального документа ООН. Кроме того, в прошлом году по инициативе России (Генеральной Ассамблеей) была принята резолюция, получившая рекордное число коспонсоров. Их было 84. Суть документа заключалась не только в необходимости уделять повышенное внимание информационной безопасности, чтобы пятое измерение сделать стабильным, мирным, предсказуемым, предотвратить военно-политические конфликты, но и в предложении конкретного механизма. А именно — созыв группы экспертов из 25 стран, у которой есть мандат на разработку четких правил, принципов и норм ответственного поведения государств в информационном пространстве. В 2017 году состоятся еще два заседания группы, а в июне она собирается выйти с детальным докладом, — отметил Андрей Крутских.

По его словам, «Россия опиралась на доклады групп предыдущего созыва, в порядке консенсуса представленные Генеральной Ассамблее ООН и признанные международным сообществом как мощнейший вклад в этой области». На данном этапе стоит задача универсализировать эти положения.

— Необходимо одобрить (разрабатываемые в настоящее время) правила поведения, которые должны стать первым шагом. Наша резолюция предполагает механизм дополнения этих правил с учетом опыта и практики их применения. И в перспективе мы рассчитываем выйти на заключение универсальной конвенции ООН, которая бы регулировала проведение государств в ИКТ для обеспечения мира, стабильности и предотвращения конфликтов, — сказал представитель президента РФ.

Андрей Крутских отметил, что похожая работа ведется и на полях ОБСЕ, напомнив, что на недавнем СМИДе в Гамбурге министр иностранных дел России Сергей Лавров выдвинул план практического повышения качества работы ОБСЕ на этом направлении. Глава МИДа предложил созвать международную конференцию по информационной безопасности и мерам доверия, формализовать работу группы правительственных экспертов в рамках ОБСЕ и создать отдельную структуру внутри самой организации.

— Мы хотели бы глобализировать тему информационной безопасности через механизм ООН. Понимание и интерес к нашей методологии продвижения этой темы набирают силу, — подчеркнул Андрей Крутских, добавив, что приход нового президента США, «который прагматично видит внешнеполитические интересы США в этой области» открывает новые возможности для серьезного практического разговора в интересах безопасности международного сообщества в целом.

Между тем, по мнению замдиректора Института проблем информационной безопасности МГУ доктора технических и юридических наук Анатолия Стрельцова, правила поведения в области ИКТ на данный момент представляют собой мягкие обязательства, которые государства готовы взять на себя ради поддержания стабильности.

— Как эти правила применять — отдельный вопрос. Была высказана идея, что надо создать при ГА ООН рабочую группу уже не политического уровня, а уровнем ниже, в которую вошли бы юристы, инженеры, военные. И эта группа написала бы руководство по выполнению правил поведения. Дело в том, что эта тема новая. Человечество плавает по морю уже тысячи лет, а разработка конвенции по морю длилась в ООН десять лет. Потом еще десять лет разрабатывалось руководство по выполнению этой конвенции. Поэтому в киберсфере не стоит ожидать быстрых действий. Мы рассчитываем, что сможем сформировать пул специалистов, разработать руководство и двигаться дальше. Кроме того, возможно, стоит принять нормативно-правовые акты, которые объясняли бы конкретные положения. Это может быть приложение или протокол к уставу ООН.

Вместе с тем заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов, выступая на конференции, назвал главным событием года для России в этой сфере — утверждение новой концепции внешней политики РФ и новой доктрины информационной безопасности РФ. По его словам, Россия намерена противостоять использованию ИКТ в военных целях, а для этого под эгидой ООН необходимо принять универсальные правила ответственного поведения государств в информационном пространстве.