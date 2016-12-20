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Две аварии произошли за неделю на коммунальных сетях в Тольятти

Отключение электроэнергии проводилось в двух районах

Две социально значимые аварии произошли за прошедшую неделю на коммунальных сетях в Тольятти. Соответствующие данные озвучил начальник службы пожаротушения 31-го ОФПС Олег Харитонов.

Так, по его словам, 12 декабря произошло отключение электроэнергии в 11-м квартале из-за повреждения кабеля. В зону отключения попали 8,5 тыс. жителей из 22 жилых домов. Спустя некоторое время электроснабжение было восстановлено и переведено на резервное питание.

Кроме того, электроэнергию отключали и 14 декабря в 20 квартирах по адресу Ленинский проспект, 13. Отключение произошло в связи аварией на трубопроводе. Электроснабжение удалось восстановить спустя восемь часов, сообщает TLTgorod.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Две аварии произошли за неделю на коммунальных сетях в Тольятти

Отключение электроэнергии проводилось в двух районах

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