Две аварии произошли за неделю на коммунальных сетях в Тольятти

Две социально значимые аварии произошли за прошедшую неделю на коммунальных сетях в Тольятти. Соответствующие данные озвучил начальник службы пожаротушения 31-го ОФПС Олег Харитонов.

Так, по его словам, 12 декабря произошло отключение электроэнергии в 11-м квартале из-за повреждения кабеля. В зону отключения попали 8,5 тыс. жителей из 22 жилых домов. Спустя некоторое время электроснабжение было восстановлено и переведено на резервное питание.

Кроме того, электроэнергию отключали и 14 декабря в 20 квартирах по адресу Ленинский проспект, 13. Отключение произошло в связи аварией на трубопроводе. Электроснабжение удалось восстановить спустя восемь часов, сообщает TLTgorod.