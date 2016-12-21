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«Единая Россия» обновит кадры

Лидер партии Дмитрий Медведев призвал единороссов подготовиться к съезду, который состоится 21–22 января

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

«Единая Россия» проведет отчетно-выборный съезд 21–22 января 2017 года, сообщил председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на выездном заседании думской фракции ЕР 20 декабря. Парламентарии-единороссы подвели итоги работы в уходящем году и осмотрели новую «штаб-квартиру» партии — здание на Кутузовском проспекте, где раньше размещалось московское отделение ЕР, а теперь — центральный исполнительный комитет.

Медведев призвал депутатов активнее готовиться к съезду. Собеседник «Известий» в партии пояснил, что по итогам партийных конференций может смениться почти 25% руководителей региональных отделений. Съезд зафиксирует кадровые перестановки в генеральном совете партии, напомнил собеседник издания: у секретаря генсовета Сергея Неверова появятся два новых зама — экс-замглавы УВП Виктор Селиверстов и экс-замгендиректора ВГТРК Евгений Ревенко.

Первый займется вопросами регионов, второй — вопросами медиа. Также партия рассмотрит на съезде первые итоги реализации предвыборной программы 2016 года, отметил собеседник издания.

Обращаясь к партийцам, Медведев назвал 2016 год «не самым простым, но точно успешным» для «Единой России».

— Результат очень хороший: мы победили на выборах, в «Единой России» люди увидели силы, которые обеспечивают социальную защиту и создают условия для экономического роста, — подчеркнул премьер.

Однако часть единороссов довольно сдержанно оценила итоги уходящего года. Так, замсекретаря генсовета партии Андрей Исаев сообщил, что в этом году были «худшие для рассмотрения условия за все последние созывы» (речь шла о проекте бюджета. — «Известия»), поскольку победа на прошедших 18 сентября выборах в Госдуму «поднимала планку», а «непростая экономическая ситуация» требовала непростых решений.

— Огромное количество политических обозревателей и экспертов ожидали, что вот сейчас начнет рушиться рейтинг ЕР, — заявил Исаев, отметив, что этого не произошло.

Дмитрий Медведев, напротив, указал на рост партийного рейтинга, призвав единороссов «не растранжирить» это достижение. Отметил премьер и возросший уровень депутатской дисциплины, а также то, что парламентарии, по его словам, работают не только в своем кругу, но и сотрудничают с другими партиями.

Говоря о планах на будущий год, Медведев напомнил: в Думе создана межфракционная группа по исполнению послания президента, и попросил единороссов тщательно следить за реализацией программ, которые являются одновременно и партийными проектами. Речь, например, шла о развитии театров в малых городах и благоустройстве дворов.

Секретарь генсовета Сергей Неверов напомнил, что именно ЕР на предыдущем выездном заседании фракции 15 ноября приняла решение об увеличении средств на реализацию приоритетных проектов и позже голосовала за это в Госдуме.

— Коллеги будут говорить, что денег не хватает, давайте тут отрежем, — предупредил Медведев однопартийцев. — Прошу за реализацией проектов следить и, если возникают какие-то проблемы, мне рассказывать.

Всего, как сообщил Андрей Исаев, за короткую осеннюю сессию Дума успела рассмотреть 346 законопроектов, из которых 120 были приняты. Большая часть этих инициатив была внесена в парламент правительством — 76 законопроектов, 20 — президентом, семь — единороссами и два — представителями всех фракций на консенсусной основе.

На выездном заседании фракции единороссам удалось поговорить не только с премьером. Депутаты пообщались с главой Минтранса Максимом Соколовым, руководителем Росавтодора Романом Старовойтом, президентом РЖД Олегом Белозеровым и гендиректором «Аэрофлота» Валерием Савельевым.

Как пояснил «Известиям» Андрей Исаев, транспортная тематика была неслучайно выбрана в преддверии Нового года.

— Предстоят новогодние праздники, эта тема будет волновать наших избирателей, — сказал Исаев.

Депутаты обратились к главе Минтранса с просьбой наладить авиасообщение между регионами, чтобы не приходилось «из Якутска во Владивосток лететь через Москву». Министр заверил, что рынок авиаперевозок и так растет на 10% в год в основном за счет внутреннего направления, которое будет и дальше развиваться благодаря программам поддержки авиаперевозок.

В свою очередь, Олег Белозеров, комментируя вопрос о ценообразовании на железнодорожные билеты, пообещал, что рост тарифов в 2017 году будет ниже уровня инфляции — около 3,7–3,9%.

Единороссы выдвигали и другие предложения: упростить заказ онлайн-билетов для инвалидов и ввести социальные программы авиаперелетов в Крым (по всей стране оплачивается железнодорожный проезд к месту лечения и обратно, но с полуострова этим видом транспорта уехать нельзя).

У главы «Аэрофлота» Савельева также нашлось, о чем попросить депутатов. Например, принять закон для «решения проблемы деструктивных пассажиров» (так называемых авиадебоширов) и ввести безбагажные тарифы.

Последний вопрос в этом году спровоцировал несколько серьезных скандалов. Пассажиры были недовольны ограничениями на размер и вес ручной клади и багаж, которые, в частности, практикует один из лоукостеров — дочерних кампаний «Аэрофлота». Савельев отметил, что введение тарифов «без багажа» даст возможность снизить стоимость перелета до 20% и более.

Депутат Вячеслав Лысаков, голосовавший в первом чтении против законопроекта о платном въезде в населенные пункты, пояснил «Известиям», что подготовка вопросов главам компаний и ведомств прошла еще до того, как Госдума успела рассмотреть этот проект закона. Поэтому свой вопрос он задать так и не смог.

— Законопроект не только об этом, он направлен на повышение безопасности дорожного движения, а платные дороги и платный въезд уже существуют, в 11 городах уже введен платный въезд — отсутствие федерального законодательства дает возможность импровизировать, — пояснил, в свою очередь, «Известиям» Андрей Исаев. — Мы договорились, что это только первое чтение. Введение платного въезда необходимо связать с определенными условиями. Нам предстоит очень серьезная работа ко второму чтению.

Окончательные итоги работы фракции и Госдумы в целом подведет спикер нижней палаты Вячеслав Володин на последнем в этом году пленарном заседании 21 декабря. Дмитрий Медведев, подводя итоги встречи, настроил партийцев на сложную работу в следующем году.

— У нас легких годов не бывает, и наступающий год будет непростым, но в наших силах сделать так, чтобы этот год для нашей страны был очень успешным, — отметил премьер.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

«Единая Россия» обновит кадры

«Единая Россия» обновит кадрыЛидер партии Дмитрий Медведев призвал единороссов подготовиться к съезду, который состоится 21–22 января

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