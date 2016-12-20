На поддержку начинающих фермеров Самарской области направят 110 млн

В 2017 году на грантовую поддержку начинающих фермеров Самарской области направят почти 110 млн рублей. Из них 11,6 млн рублей привлекут из местного бюджета, остальные — средства федеральной казны.



По сравнению с 2016 годом рост государственной поддержки начинающих фермеров составил 15 млн рублей.



В региональном правительстве отмечают эффективность грантовой поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. В 2015 году по сравнению с 2010 годом фермерами Самарской области произведено в 12 раз больше мяса и в девять раз больше молока, передает «ВолгаНьюс.рф».

В рамках программы за счет средств областного бюджета фермерам возмещают половину затрат на приобретение оборудования для переработки молока и 25% затрат на приобретение оборудования для заготовки иных видов продукции. На эти цели было направлено более 200 млн рублей.

