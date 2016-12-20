Именем посла РФ в Турции Карлова назовут выставочный зал в Анкаре‍

Выставочный зал в Центре современного искусства в Анкаре, где был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов, будет назван в его честь.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на турецкие СМИ, такое решение было принято 20 декабря мэрией турецкой столицы.



«Центр современного искусства действует с 1994 года и остается предпочтительным местом проведения культурных мероприятий в первую очередь для диппредставительств», — говорится в официальном заявлении властей Анкары.



Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу на переговорах в Москве заявил, что имя российского посла будет увековечено в Турции. В частности, именем Карлова назовут улицу, на которой располагается российское посольство.



Российский посол в Анкаре Андрей Карлов был застрелен накануне турецким полицейским Мевлютом Мертом Алтынташем во время выступления дипломата на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Стрелявший был ликвидирован турецким спецназом.



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