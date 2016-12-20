В Тамбовской области в два раза снизилась смертность от инфаркта. Открытие в 2011 году регионального сосудистого центра позволило вывести на более высокий и современный уровень медицинскую помощь больным с коронарным синдромом.

Ежегодно в сосудистом центре выполняется около 250 операций на коронарных артериях. С момента создания центра в три раза выросло число госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда, доставленных бригадами скорой помощи.

Как передает ИА «Тамбов Онлайн.ру», с момента внедрения методики коронарографии исследование прошли более 8 тыс. жителей Тамбовской области. Смертность от инфаркта миокарда снизилась вдвое — с 15% в 2011 году до 7,5% в 2016 году.