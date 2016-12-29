Военным водолазам дадут слово

Российских военных водолазов оснастят уникальным автоматизированным комплексом, который обеспечит надежную голосовую связь и навигационное сопровождение во время подводных работ.

— В настоящее время опытно-конструкторские работы над устройством завершаются. Разработка вызвала большой интерес у представителей Минобороны, и в следующем году она пройдет испытания в войсках, — рассказал «Известиям» начальник отдела гидроакустической связи Акустического института имени академика Н.Н. Андреева (АКИН) Борис Петров. — В дальнейшем мы оснастим наручный компьютер небольшим экраном, который значительно упростит эксплуатацию. Также планируется совмещение двух наручных блоков в один.

По словам Бориса Петрова, в настоящее время российские военные пловцы-специалисты используют американскую систему подводной связи AquacomSSB-2010, однако она не может отслеживать местоположение водолаза и не имеет аварийного маяка.

Система, разработанная в АКИНе (входит в состав концерна «Моринформсистема-Агат»), включает в себя два наручных модуля: один — это миниатюрный компьютер, а другой — гидроакустический маяк-ответчик.

Компьютер — основной элемент комплекса. Он в автоматическом режиме передает на судно-носитель, которое может находиться на расстоянии до 2 км, информацию о координатах водолаза и глубине его погружения. Компьютер также позволяет на расстоянии до 1 км осуществлять голосовую связь по специальным гарнитурам, одеваемым под маску.

Гидроакустический маяк-ответчик, одеваемый водолазом на другую руку, в случае чрезвычайной ситуации подает на обеспечивающее судно сигнал бедствия и может включаться как самим пловцом, так и по команде с корабля, если водолаз перестал выходить на связь.

Вес каждого из них не превышает 250 г, при этом компьютер может работать без подзарядки до восьми часов, а аварийный ответчик — до двух месяцев.

Информация с наручных модулей водолазов выводится на пульт оператора — специальный планшет, отображающий подводную обстановку. На его 13-дюймовом экране получаемые данные о водолазах отображаются в виде точек с пометками о глубине погружения, а при получении сигнала бедствия с маяка-ответчика планшет подаст звуковой сигнал и обозначит, кто из пловцов нуждается в срочной эвакуации.

По словам военно-морского эксперта, историка флота Дмитрия Болтенкова, подобная система наиболее актуальна для аварийно-спасательных отрядов.

— Комплекс, позволяющий вести переговоры под водой и в то же время оснащенный аварийным маяком-ответчиком, был бы актуален для пловцов, проводящих поисково-спасательные операции, во время которых они также подвергают свои жизни опасности, — отметил Дмитрий Болтенков. — Здесь стоит вспомнить катастрофу 1986 года, когда столкнулись пароход «Адмирал Нахимов» и балкер «Петр Васёв». Тогда во время подъема тел погибли два военных водолаза, попавших под завал и не сумевших подать сигнал о помощи.

По словам Дмитрия Болтенкова, подводных спасателей в настоящее время готовят в Севастополе, и, скорее всего, комплекс пройдет испытания именно там.

Эксперт добавил, что голосовая связь станет большим подспорьем для водолазов, работающих в мутной воде, поскольку в этих условиях они практически лишены возможности общаться между собой при помощи жестов.