Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
20 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Путин утвердил федеральный бюджет на 2017–2019 годы

Документ предполагает постепенное снижение дефицита бюджета — с 3,2% ВВП в 2017 году до 1,2% ВВП в 2019 году

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета на 2017 год составляет 13,488 трлн рублей, расходов — 16,241 трлн рублей. Размер дефицита — 2,753 трлн рублей, или 3,2% ВВП страны.

На 2018 год доходы прогнозируются на уровне в 14,029 трлн рублей, расходы — 16,04 трлн рублей, на 2019 год — 14,845 и 15,987 трлн рублей соответственно.

Документ предполагает постепенное снижение дефицита бюджета — с 3,2% ВВП в 2017 году до 1,2% ВВП в 2019 году.

На трехлетний период предусматривается стоимость нефти в $40 за баррель, инфляция — на уровне 4% в течение всего периода (до 2019 года включительно).

Курс доллара к рублю на 2017 год устанавливается в размере 67,5 рубля, в 2018 году — 68,7 рубля, в 2019 году — 71,1 рубля.

В качестве источника финансирования дефицита федерального бюджета в 2017 году предлагается использование Резервного фонда в размере 1,15 трлн рублей и средств Фонда национального благосостояния в объеме 668,2 млрд рублей.

14 декабря документ был одобрен Советом Федерации. За его принятие проголосовало 155 сенаторов.

Читайте также:

Бюджет как искусство возможного

Жесткий бюджет лишает экономику 2,8% роста

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Путин утвердил федеральный бюджет на 2017–2019 годы

Документ предполагает постепенное снижение дефицита бюджета — с 3,2% ВВП в 2017 году до 1,2% ВВП в 2019 году

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Бакланов

дипломат

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Михаил Матовников

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке