Путин утвердил федеральный бюджет на 2017–2019 годы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.



Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета на 2017 год составляет 13,488 трлн рублей, расходов — 16,241 трлн рублей. Размер дефицита — 2,753 трлн рублей, или 3,2% ВВП страны.

На 2018 год доходы прогнозируются на уровне в 14,029 трлн рублей, расходы — 16,04 трлн рублей, на 2019 год — 14,845 и 15,987 трлн рублей соответственно.



Документ предполагает постепенное снижение дефицита бюджета — с 3,2% ВВП в 2017 году до 1,2% ВВП в 2019 году.



На трехлетний период предусматривается стоимость нефти в $40 за баррель, инфляция — на уровне 4% в течение всего периода (до 2019 года включительно).



Курс доллара к рублю на 2017 год устанавливается в размере 67,5 рубля, в 2018 году — 68,7 рубля, в 2019 году — 71,1 рубля.



В качестве источника финансирования дефицита федерального бюджета в 2017 году предлагается использование Резервного фонда в размере 1,15 трлн рублей и средств Фонда национального благосостояния в объеме 668,2 млрд рублей.



14 декабря документ был одобрен Советом Федерации. За его принятие проголосовало 155 сенаторов.



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