Клинтон накажут петицией

Влиятельные члены Республиканской партии США намерены обратиться с петицией к избранному президенту Дональду Трампу с требованием продолжить уголовное расследование против Хиллари Клинтон (документ имеется в распоряжении «Известий»). В петиции отмечается, что «политики, нарушившие закон, должные понести наказание». Одним из авторов документа является советник Трампа, консервативный политик Роджер Стоун. По данным «Известий», копия этого документа до конца года будет направлена в ФБР и Генеральному прокурору. Решение о возобновлении уголовного дела против Клинтон зависит исключительно от воли Трампа, за которого отдала свои голоса коллегия выборщиков США.



«Мы с уважением призываем избранного президента Дональда Трампа и генерального прокурора Джеффа Сэшнса собрать все необходимые доказательства и представить их на рассмотрение большого жюри для того, чтобы сделать выводы о правонарушениях Клинтон. Это привилегия администрации Трампа — начинать или нет уголовное расследование против Билла, Хиллари и Челси (дочь. — «Известия») Клинтон. Но все должны понимать, что ни один человек в США не может быть выше закона», — сказано в петиции.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании Трамп обещал в случае победы назначить специального прокурора для расследования возможных преступлений Хиллари Клинтон. Ранее «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник сообщали, что ФБР может продолжить расследование незаконного получения иностранных денег фондом Клинтонов. Трамп назначил генпрокурором США консерватора Джеффа Сэшнса. По информации «Известий», он является сторонником полного расследования деятельности семьи Клинтон.

Американский политолог, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский считает, что над четой Клинтон фактически «висит дамоклов меч».

— Консервативные республиканцы считают, что семья Клинтон неоднократно нарушала законы и должна в конце концов ответить за это. Более подходящего случая может и не быть. Я думаю, что Трамп пока раздумывает над этим, и у него нет четкого представления, что делать с этими уголовными расследованиями. Его последнее заявление на этот счет было очень обтекаемым, — отметил политолог.

Напомним, что против экс-госсекретаря Клинтон было открыто сразу два уголовных расследования. Первое — за использование частного почтового адреса для служебной переписки. Второе — о незаконной деятельности фонда Клинтонов, который обвиняют в получении иностранных денег. Позже руководство фонда признало, что получило $1 млн от Катара. Первое дело ФБР закрыло, а вот второе — взято под особый контроль. Дональд Трамп в интервью The New York Times не стал уточнять, будет ли он требовать возобновить уголовное расследование. Политик лишь отметил, что не собирается «вредить семье Клинтон».

По мнению американского политолога Стефена Эберта, расследование против Клинтон может продолжиться.