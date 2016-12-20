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Жители Нижнего Тагила обнаружили в водопроводной воде червей

Роспотребнадзор проводит проверку по обращениям от жильцов нескольких домов

В одном из районов Нижнего Тагила жильцы нескольких домов нашли в сеточках кранов червей. Городские службы уверяют, что качество воды постоянно проверяется. Роспотребнадзор начал проверку.

Жалобы поступали из многоквартирных домов, расположенных в районе ГГМ, на улице Дружинина и Черноисточинском шоссе. Как сообщает TagilCity.ru, поставщики холодной и горячей воды в городские здания заявили, что их вины в появлении червей в кранах нет. По словам замдиректора по производству ООО «Водоканал» Евгения Захарова, при проверке в одном из домов, жильцы которого сообщали о червях, никаких включений в воде не обнаружено, холодная вода в норме. В свою очередь, технический директор МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Наталья Матвеева рассказала, что вся горячая вода, поступающая к жителям ГГМ из Черноисточинского пруда, проходит фильтрацию и термическую обработку.

Городской отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области отреагировал на обращения тагильчан и начал проверку качества воды. В домах, где нашли червей в кранах, отберут пробы для лабораторных исследований. Энтомологи изучат возможные посторонние биологические включения.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Жители Нижнего Тагила обнаружили в водопроводной воде червей

Роспотребнадзор проводит проверку по обращениям от жильцов нескольких домов

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