Жители Нижнего Тагила обнаружили в водопроводной воде червей

В одном из районов Нижнего Тагила жильцы нескольких домов нашли в сеточках кранов червей. Городские службы уверяют, что качество воды постоянно проверяется. Роспотребнадзор начал проверку.

Жалобы поступали из многоквартирных домов, расположенных в районе ГГМ, на улице Дружинина и Черноисточинском шоссе. Как сообщает TagilCity.ru, поставщики холодной и горячей воды в городские здания заявили, что их вины в появлении червей в кранах нет. По словам замдиректора по производству ООО «Водоканал» Евгения Захарова, при проверке в одном из домов, жильцы которого сообщали о червях, никаких включений в воде не обнаружено, холодная вода в норме. В свою очередь, технический директор МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Наталья Матвеева рассказала, что вся горячая вода, поступающая к жителям ГГМ из Черноисточинского пруда, проходит фильтрацию и термическую обработку.



Городской отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области отреагировал на обращения тагильчан и начал проверку качества воды. В домах, где нашли червей в кранах, отберут пробы для лабораторных исследований. Энтомологи изучат возможные посторонние биологические включения.