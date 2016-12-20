В ООН призвали власти Филиппин расследовать деятельность Дутерте

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал власти Филиппин провести расследование в отношении президента страны Родриго Дутерте.



«Это должно быть немыслимо для любой действующей судебной системы — не начать расследование и судебное разбирательство, когда кто-то открыто признался в том, что является убийцей», — цитирует слова Верховного комиссар ООН издание The Philippine Star.

По его словам, с момента прихода Дутерте к власти, в стране было совершено «шокирующее» количество убийств, и привлечение виновных к ответственности стало бы четким сигналом, что Филиппины не терпят насилия и нарушения прав человека.



Он также подчеркнул, что филиппинская судебная власть должна показать свою независимость от исполнительной.



Ранее сенатор Лейла де Лима сообщил, что Родриго Дутерте может грозить импичмент, после того как он признался, что лично патрулировал улицы и убивал наркоторговцев, будучи мэром Давао.



Дутерте занимал пост мэра Давао в течении семи сроков — на протяжении 22 лет. В мае 2016 года он стал президентом Филиппин. Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркоторговлей и наркоманами. По информации полиции, в стране были убиты около 3 тыс. человек, связанных с наркотиками.



Мировые лидеры неоднократно осуждали методы Дутерте в борьбе наркотрафиком. ООН призывала власти Филиппин прекратить беспорядочные убийства подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство.



Ранее президент страны в ответ на критику заявлял, что Филиппины могут выйти из состава ООН. Глава Филиппин обвинил международную организацию в том, что организация не выполняет своих прямых функций по борьбе с наркотиками. Он также отмечал возможность создания альтернативной организации, куда будут приглашены Китай и другие государства.

