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Полиция Германии продолжает поиски подозреваемого в совершении теракта

В результате атаки на рождественскую ярмарку в Берлине погибли 12 человек

Полиция Германии продолжает поиски человека, который подозревается в нападении на рождественский рынок в Берлине.

Представители власти не исключают, что преступник всё еще может находиться на свободе.

Ранее генеральный прокурор ФРГ Петер Франк заявил, что задержанный ранее беженец из Пакистана, подозреваемый в совершении теракта, возможно, и не имеет отношения к трагедии.

В полиции также добавили, что пока не знают, сколько именно человек могло участвовать в атаке.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Полиция Германии продолжает поиски подозреваемого в совершении теракта

В результате атаки на рождественскую ярмарку в Берлине погибли 12 человек

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