Полиция Германии продолжает поиски подозреваемого в совершении теракта

В результате атаки на рождественскую ярмарку в Берлине погибли 12 человек
Полиция Германии продолжает поиски человека, который подозревается в нападении на рождественский рынок в Берлине.
Представители власти не исключают, что преступник всё еще может находиться на свободе.
Ранее генеральный прокурор ФРГ Петер Франк заявил, что задержанный ранее беженец из Пакистана, подозреваемый в совершении теракта, возможно, и не имеет отношения к трагедии.
В полиции также добавили, что пока не знают, сколько именно человек могло участвовать в атаке.
Читайте также: