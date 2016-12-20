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Московская область получит более трети субсидий для аграриев России

Компенсация из федерального бюджета достанется компаниям «Агрокультура Групп», «Рота агро» и «Боково»

На поддержку производителей сельхозтоваров Подмосковья выделено 642 млн рублей. Из федерального бюджета компаниям компенсируют 20% капитальных затрат. Об этом передает «Подмосковье сегодня».

По словам и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина, в этом году субсидии получат инвесторы тепличного комплекса «Агрокультура Групп» (418,8 млн рублей), молочных ферм «Рота агро» (178,2 млн рублей) и «Боково» (45 млн рублей). Таким образом, общая сумма составит 642 млн рублей — это более 35% средств, выделенных для всех российских аграриев в рамках этой поддержки.

В 2016 году в Московской области возросло число грантополучателей: если в 2015-м помощь от государства получили 37 фермерских хозяйств, то в нынешнем — уже 54. Впервые субсидии достались сельхозкооперативам и фермерам городских округов.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Московская область получит более трети субсидий для аграриев России

Компенсация из федерального бюджета достанется компаниям «Агрокультура Групп», «Рота агро» и «Боково»

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