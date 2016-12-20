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Футболисты «Орла» обратились к Мутко

Спортсмены пожаловались, что ситуация в клубе стала критической, руководство в одностороннем порядке меняет существенные условия трудовых договоров

Футболисты клуба «Орел» обратились к президенту РФС и вице-премьеру РФ Виталию Мутко с жалобой на руководство клуба, которое, как утверждают 10 подписавшихся под обращением футболистов, нарушает права спортсменов и в одностороннем порядке меняет существенные условия трудовых договоров.

Согласно новым условиям футболисты клуба, который по решению администрации должен потерять профессиональный статус, будут получать зарплату в размере 15 тыс. рублей.

«Клуб в одностороннем порядке нарушает один из основных принципов, провозглашаемых ФИФА и РФС, — принцип стабильности трудовых договоров», — пишут футболисты в жалобе, передает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Футболисты «Орла» обратились к Мутко

Спортсмены пожаловались, что ситуация в клубе стала критической, руководство в одностороннем порядке меняет существенные условия трудовых договоров

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