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Рождественские ярмарки в Германии оградят бетонными стенами

Соответствующее распоряжение сделал глава МВД республики Томас де Мезьер

Глава федерального министерства внутренних дел Германии Томас де Мезьер распорядился возвести бетонные заграждения вокруг рождественских ярмарок в городах страны.

При этом министр подчеркнул, что в некоторых городах установка бетонных блоков должна быть проведена немедленно. В частности, заграждения уже возводятся вокруг ярмарок в Дрездене, передает «Интерфакс».

В ночь на 20 декабря на площади Брайтшайдплатц в Берлине грузовик совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки. В результате инцидента погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Произошедшее было квалифицировано как теракт.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Рождественские ярмарки в Германии оградят бетонными стенами

Соответствующее распоряжение сделал глава МВД республики Томас де Мезьер

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