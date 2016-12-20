Рождественские ярмарки в Германии оградят бетонными стенами

Глава федерального министерства внутренних дел Германии Томас де Мезьер распорядился возвести бетонные заграждения вокруг рождественских ярмарок в городах страны.



При этом министр подчеркнул, что в некоторых городах установка бетонных блоков должна быть проведена немедленно. В частности, заграждения уже возводятся вокруг ярмарок в Дрездене, передает «Интерфакс».

В ночь на 20 декабря на площади Брайтшайдплатц в Берлине грузовик совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки. В результате инцидента погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Произошедшее было квалифицировано как теракт.