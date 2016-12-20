Ушла из жизни легендарная французская киноактриса Мишель Морган

Известная французская актриса Мишель Морган скончалась на 97-м году жизни, сообщили близкие кинозвезды.

«Самые красивые глаза кинематографа навсегда закрылись этим утром во вторник, 20 декабря, на 97-м году жизни», — приводит агентство France Presse официальное сообщение родных актрисы.

За свою карьеру Мишель Морган исполнила более 60 ролей в кино. Всемирную известность легенде французского кинематографа принесла картина режиссера Марселя Карне «Набережная туманов» (1938), где она сыграла с Жаном Габеном.

Актриса является обладательницей премии Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, почетных премий «Сезар» и «Золотой лев». Она также была удостоена именной звезды на Аллее Славы в Голливуде.

