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Ушла из жизни легендарная французская киноактриса Мишель Морган

Мировую славу артистке принесла ее роль в картине «Набережная туманов»

Фото: Ciné-Alliance

Известная французская актриса Мишель Морган скончалась на 97-м году жизни, сообщили близкие кинозвезды.

«Самые красивые глаза кинематографа навсегда закрылись этим утром во вторник, 20 декабря, на 97-м году жизни», — приводит агентство France Presse официальное сообщение родных актрисы.

За свою карьеру Мишель Морган исполнила более 60 ролей в кино. Всемирную известность легенде французского кинематографа принесла картина режиссера Марселя Карне «Набережная туманов» (1938), где она сыграла с Жаном Габеном.

Актриса является обладательницей премии Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, почетных премий «Сезар» и «Золотой лев». Она также была удостоена именной звезды на Аллее Славы в Голливуде.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Ушла из жизни легендарная французская киноактриса Мишель Морган

Ушла из жизни легендарная французская киноактриса Мишель МорганМировую славу артистке принесла ее роль в картине «Набережная туманов»

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