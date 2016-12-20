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США расширили санкционный список против России

В Минфине РФ заявили, что это связано с событиями на Украине

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Вашингтон расширил санкционный список против РФ в связи с событиями на Украине. Об этом сообщается в распространенном заявлении министерства финансов США.

В список попали семь физических лиц и несколько десятков организаций. Также туда включены два судна под российским флагом, передает ТАСС.

В санкционном списке оказались: Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев, Евгений Пригожин.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

США расширили санкционный список против России

США расширили санкционный список против РоссииВ Минфине РФ заявили, что это связано с событиями на Украине

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