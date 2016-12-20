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Вокзал в Кельне эвакуировали после сообщения о бомбе

Звонок в полицию поступил около 18.30 по местному времени (20.30 мск)

Посетителей железнодорожного вокзала в Кельне эвакуировали после сообщения о заложенной бомбе, сообщают местные СМИ.

Как передает издание Bild, о взрывном устройстве в полицию сообщили около 18.30 по местному времени (20.30 мск). Позже агентство Reutres со ссылкой на полицию сообщило, что тревога была ложной.

Ранее, в ночь на 20 декабря, в Берлине на площади Брайтшайдплатц грузовик совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки. Теракт унес жизни 12 человек, еще 50 пострадали.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Вокзал в Кельне эвакуировали после сообщения о бомбе

Звонок в полицию поступил около 18.30 по местному времени (20.30 мск)

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