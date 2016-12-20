Вокзал в Кельне эвакуировали после сообщения о бомбе

Посетителей железнодорожного вокзала в Кельне эвакуировали после сообщения о заложенной бомбе, сообщают местные СМИ.



Как передает издание Bild, о взрывном устройстве в полицию сообщили около 18.30 по местному времени (20.30 мск). Позже агентство Reutres со ссылкой на полицию сообщило, что тревога была ложной.

Ранее, в ночь на 20 декабря, в Берлине на площади Брайтшайдплатц грузовик совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки. Теракт унес жизни 12 человек, еще 50 пострадали.