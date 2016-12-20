Медведев попросил депутатов не растерять высокий уровень доверия к ГД

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев призвал не растерять рейтинг доверия граждан России к Государственной думе, который сейчас растет.

«Вырос рейтинг доверия к Государственной думе, это такое достояние, которым нужно экономно распоряжаться», — сказал премьер-министр, выступая на заседании фракции «Единая Россия», передает «Федеральное агентство новостей».

Медведев также отметил, что ситуация с большим количеством критических замечаний к власти нормальна, так как народ всегда требует от правительства больше, чем оно делает.

«Но то, что в результате начала вашей работы эта работа уже конвертировалась в рост доверия, — это неплохо. Сейчас очень важно это не растранжирить», — подчеркнул премьер.