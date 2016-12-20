Медведев принес соболезнования Меркель в связи с терактом в Берлине

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с терактом в Берлине.

«Это циничное преступление не имеет оправдания. Случившееся еще раз подтверждает необходимость объединения усилий в борьбе с терроризмом. Прошу вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой правительства РФ.

Напомним, в понедельник в центре Берлина грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественской ярмарке. 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии квалифицировали происшествие как теракт. Ответственность за преступление на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).