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Глава МИД Турции обвинил проповедника Гюлена в убийстве посла РФ

Мевлют Чавушоглу заявил, что к нападению на Андрея Карлова причастна организация турецкого проповедника из США

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил госсекретарю США Джону Керри, что к убийству посла России Андрея Карлова в Анкаре причастен турецкий исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти подозревают в организации попытки военного переворота в стране.

Чавушоглу вечером во вторник провел телефонный разговор с госсекретарем США. По словам источника в Анкаре, глава МИД Турции заявил, что власти страны не сомневаются в причастности к убийству Андрея Карлова организации FETA, которую возглавляет Гюлен, передает РИА «Новости».

«Он также проинформировал Керри об итогах трехсторонней министерской встречи РФ, Турции и Ирана по Сирии в Москве», — сказал источник.

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу встретили в аэропорту «Внуково» самолет с телом убитого в Анкаре Андрея Карлова.

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Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Глава МИД Турции обвинил проповедника Гюлена в убийстве посла РФ

Мевлют Чавушоглу заявил, что к нападению на Андрея Карлова причастна организация турецкого проповедника из США

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