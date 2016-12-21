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Минобороны увеличит выпуск танковых и пехотных командиров

По этой причине старейшие военным училищам возвратят самостоятельность и расширяют возможности по набору курсантов

Министерство обороны РФ увеличит выпуск офицеров — командиров танковых и мотострелковых взводов. Такое решение позволит готовить на 15–20% больше молодых лейтенантов ежегодно.

По этой причине двум старейшим военным училищам вернули статус самостоятельных высших военно-учебных заведений. Речь идет о Московском высшем военно-командном училище (МВВКУ) и Казанском высшем военно-командному училищу (КВТККУ).

Подробнее — в материале «Известий»:

Минобороны потребовалось больше танковых и пехотных командиров

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Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Минобороны увеличит выпуск танковых и пехотных командиров

По этой причине старейшие военным училищам возвратят самостоятельность и расширяют возможности по набору курсантов

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