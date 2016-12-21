Столыпинский клуб предложит Путину изменить подход к социальной сфере

Социальная политика РФ может стать полноценным фактором экономического роста, считают в Столыпинском клубе, который намерен выступить с предложением к президенту России Владимиру Путину об изменении подходов к этой сфере. «Известия» первыми ознакомились со «Стратегией роста», которую предлагают столыпинцы.

Как отметил глава экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович, в России привыкли считать социальную сферу «дырой», через которую уходят средства и которую героически пытается прикрыть экономический блок кабмина. Что лишь обостряет его противоречия с социальным блоком, который постоянно просит денег, считает Алехнович.

В связи с этой ситуацией в клубе разработали восемь предложений. В частности, речь идет о мерах по стимулированию притока частных инвестиций в «социалку», фиксации расходов бюджета на нее в реальном выражении, синхронизации федеральных и региональных программ.

В «Стратегии» столыпинцев сказано, что предложения направлены на изменение самого характера социальной политики. Эта политика, по мнению специалистов, должна стать «не безвозвратными субсидиями, а инвестициями в человеческий капитал, а значит, экономический рост и увеличение доходов бюджета».

Значительная часть предлагаемых решений касается изменения критериев эффективности системы (с таргетирования количества на таргетирование качества). В качестве примера приведена переориентация сферы здравоохранения с оценки эффективности по числу пролеченных пациентов на снижение уровня заболеваемости и смертности.

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Социальная сфера как драйвер экономики