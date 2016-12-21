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Система платежных карт «Мир» запустит программу лояльности

Предполагается возврат средств в размере 10–15% от стоимости покупки

Национальная система платежных карт (НСПК) запускает пилотную программу лояльности по картам «Мир». Участниками проекта являются СМП Банк, банк «Россия», СДМ-банк и Московский индустриальный банк.

Программа предполагает возврат средств на карту в размере 10–15% от стоимости покупки. Ей смогут воспользоваться держатели карт «Мир» в Москве, а также в Московской и Ленинградской областях.

Эмиссия карт на конец 2016 года составит 2–3 млн. Сейчас их выпущено уже 1,67 млн.

Старт полномасштабной программы лояльности планируется в 2017 году.

Подробнее — в материале «Известий»: Деньги вернутся с «Миром»

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Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Система платежных карт «Мир» запустит программу лояльности

Предполагается возврат средств в размере 10–15% от стоимости покупки

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