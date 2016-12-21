СМИ: Обама заявлял Путину о кибератаках по «красному телефону»

Президент США Барак Обама для предупреждения президента России Владимира Путина о недопустимости якобы имевших место российских кибератак на американские выборы использовал «красный телефон», который является экстренным каналом связи Вашингтона с Кремлем уже более 50 лет, но ни разу не был ранее задействован нынешними американскими властями.

По сообщению NBC News, в послании Обамы было сказано, что «международное право, в том числе законы касательно вооруженных конфликтов, распространяются и на действия в киберпространстве». Сообщение оканчивалось предупреждением, что США будут рассматривать действия Москвы с этих позиций, передает РИА «Новости».

Как отметил телеканал со ссылкой на источник в Белом доме, Обама решил прибегнуть к этому каналу связи по рекомендации своего советника. При этом в сообщении СМИ нет никаких подтверждений вины РФ в кибератаках.

«Красный телефон» появился более 50 лет назад и предназначен для чрезвычайных сообщений сродни тем, которые могли быть переданы 11 сентября 2001 первого года во время терактов «Аль-Каиды» в Нью-Йорке.

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что подобный шаг Обамы является драматическим. Ранее нынешняя администрация США не пользовалась «красным телефоном».

Читайте также:

Выборщик-республиканец: Россия не вмешивалась в избирательный процесс