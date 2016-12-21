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При взрыве на рынке фейерверков в Мексике погибли 29 человек

Почти 300 магазинов были уничтожены в результате ЧП

Мощной взрыв прогремел на рынке с пиротехникой в городе Тультепек в Мексике, погибли 29 человек, ранены 72, заявил губернатор штата Мехико Эрувиель Авила.

По его словам, 26 человек погибли на месте, трое скончались в больницах, ранены 72 человека. Отмечается, что взрыв уничтожил 290 магазинов на рынке. Во время происшествия на базаре находилось около 2 тыс. человек, что связано с наплывом покупателей в канун католического рождества, передает РИА «Новости».

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

При взрыве на рынке фейерверков в Мексике погибли 29 человек

Почти 300 магазинов были уничтожены в результате ЧП

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