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Госдеп отверг причастность США к убийству посла РФ в Турции

Представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби заявил об отсутствии связи Вашингтона с проповедником Фетхуллахом Гюленом

США непричастны к убийству в Анкаре после России в Турции Андрея Карлова и не имеют отношения к исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого турецкие власти считают ответственным за это преступление, заявил представитель Госдепа Джон Кирби.

Он отметил, что ранее в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу госсекретарь США Джон Керри заявил ему о непричастности Вашингтона к убийству Андрея Карлова. По словам Кирби, Керри назвал подобную риторику о вине США лживой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Напомним, ранее Мевлют Чавушоглу заявил, что ответственность за убийство посла РФ в Турции лежит на турецком исламском проповеднике Фетхуллахе Гюлене, которого власти подозревают в организации попытки военного переворота в стране.

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Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Госдеп отверг причастность США к убийству посла РФ в Турции

Представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби заявил об отсутствии связи Вашингтона с проповедником Фетхуллахом Гюленом

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