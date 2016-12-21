Грузовой Boeing 727 разбился в Колумбии

В Колумбии потерпел крушение грузовой самолет Boeing 727, который рухнул на землю сразу после вылета из аэропорта города Пуэрто-Карреньо, сообщили местные СМИ.

Как сообщает портал El Tiempo, лайнер компании Aerosucre направлялся в столицу Колумбии Боготу. На борту самолета находилось шесть человек, трое из них погибли, двое получили ранения. Еще одного члена экипажа Boeing ищут спасатели, передает РИА «Новости».

Как отмечается, на месте крушения лайнера произошел сильный пожар, с которым ведут упорную борьбу пожарные расчеты. Причины крушения самолета пока неизвестны.