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Взрыв прогремел на севере Тель-Авива

Бомба взорвалась возле дома израильского бизнесмена Меира Шамира

На севере столицы Израиля Тель-Авива прогремел взрыв, который, по данным полиции был покушением на бизнесмена Меира Шамира, сообщили местные СМИ.

Как сообщает газета The Times of Israel, взрыв прогремел возле дома Шамира. Это покушение стало уже вторым после случая со взрывом бомбы возле машины бизнесмена, передает ТАСС.

Меир Шамир занимает пост гендиректора и председателя совета директоров инвестиционной компании Mivtach Shamir Holdings.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Взрыв прогремел на севере Тель-Авива

Бомба взорвалась возле дома израильского бизнесмена Меира Шамира

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