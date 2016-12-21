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Россия не вошла в список главных военных угроз США

Письмо замминистра обороны США Брайана Маккеона получили сотрудники Пентагона

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Россия не значится в списке главных военных угроз США, который получили сотрудники Пентагона.

Об этом сообщает издание Foreign Policу со ссылкой на документ.

Письмо замминистра обороны США Брайана Маккеона от 1 декабря основано на информации, полученной от представителя переходной команды избранного президента Дональда Трампа.

Среди ключевых задач называется борьба с ИГ (организация запрещена в РФ), отказ от ограничения военного бюджета, выработка киберстратегии и повышение эффективности.

Также «особыми задачами» для Минобороны США названы КНДР и Китай.

Ранее большинство опрошенных изданием Bloomberg экономистов заявило, что Трамп смягчит антироссийские санкции в течение ближайшего года.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Россия не вошла в список главных военных угроз США

Россия не вошла в список главных военных угроз СШАПисьмо замминистра обороны США Брайана Маккеона получили сотрудники Пентагона

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