Россия не вошла в список главных военных угроз США

Россия не значится в списке главных военных угроз США, который получили сотрудники Пентагона.

Об этом сообщает издание Foreign Policу со ссылкой на документ.

Письмо замминистра обороны США Брайана Маккеона от 1 декабря основано на информации, полученной от представителя переходной команды избранного президента Дональда Трампа.

Среди ключевых задач называется борьба с ИГ (организация запрещена в РФ), отказ от ограничения военного бюджета, выработка киберстратегии и повышение эффективности.

Также «особыми задачами» для Минобороны США названы КНДР и Китай.

Ранее большинство опрошенных изданием Bloomberg экономистов заявило, что Трамп смягчит антироссийские санкции в течение ближайшего года.