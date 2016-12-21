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В Хабаровском крае появится новая ТОР «Николаевск»

В ней планируется строительство двух рыбоперерабатывающих заводов

В Дальневосточном федеральном округе появится новая, уже 15-я, территория опережающего развития.

Решение о ее создании было принято правительственной подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

Планируется, что эта ТОР будет в районе Николаевска-на-Амуре. В ней построят два завода по переработке рыбы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

По словам директора комбината «Восточное» Алексея Решетова, пока заводы будут работать по сезонному графику, поскольку есть проблемы с электроэнергией. Как только они будут решены, предприятие перейдет на круглогодичную работу.

Участники заседания в Минвостокразвития едины в том, что появившаяся ТОР прежде всего решит проблему с рабочими местами для жителей этого региона.

Сумма инвестиций в проект еще не определена.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

В Хабаровском крае появится новая ТОР «Николаевск»

В ней планируется строительство двух рыбоперерабатывающих заводов

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