В медколледже в Биробиджане увековечат память погибших в Сирии медиков

Руководство медицинского колледжа в Биробиджане, где учились погибшие в Сирии медсестры, приняло решение организовать экспозицию в память о них.



Как сообщает ИА EAOMedia, в этом колледже уже много лет существует музей, где хранятся различные материалы и фотографии бывших студентов. Там же откроют экспозицию, посвященную погибшим медикам.

Напомним, Надежда Дураченко и Галина Михайлова окончили медицинский колледж по специальности «операционные хирургические сестры».

Они погибли 5 декабря во время бомбардировки военного городка мобильного госпиталя Минобороны под Алеппо.

Как писали «Известия», военные медики похоронены на центральном городском кладбище Биробиджана. Их родным вручены ордена Мужества.