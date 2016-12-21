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В медколледже в Биробиджане увековечат память погибших в Сирии медиков

Там откроется экспозиция, посвященная Надежде Дураченко и Галине Михайловой

Руководство медицинского колледжа в Биробиджане, где учились погибшие в Сирии медсестры, приняло решение организовать экспозицию в память о них.

Как сообщает ИА EAOMedia, в этом колледже уже много лет существует музей, где хранятся различные материалы и фотографии бывших студентов. Там же откроют экспозицию, посвященную погибшим медикам.

Напомним, Надежда Дураченко и Галина Михайлова окончили медицинский колледж по специальности «операционные хирургические сестры».

Они погибли 5 декабря во время бомбардировки военного городка мобильного госпиталя Минобороны под Алеппо.

Как писали «Известия», военные медики похоронены на центральном городском кладбище Биробиджана. Их родным вручены ордена Мужества.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

В медколледже в Биробиджане увековечат память погибших в Сирии медиков

Там откроется экспозиция, посвященная Надежде Дураченко и Галине Михайловой

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