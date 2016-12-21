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Генсек ООН намекнул на готовность баллотироваться в президенты Кореи

Пан Ги Мун окончательно определится с этим намерением, после того как выслушает мнение граждан страны

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун намекнул, что готов принять участие в досрочных президентских выборах в Южной Корее

Об этом он заявил в ходе встречи с группой южнокорейских журналистов в Нью-Йорке.

«Если мой десятилетний опыт работы в качестве генсека ООН поможет развитию Южной Кореи, я готов принести себя в жертву, чтобы достичь этой цели», — сказал он, отвечая на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться в президенты. 

По словам генсека ООН, он окончательно определится с этим намерением, после того как выслушает мнение граждан Южной Кореи, передает ТАСС.

Пан Ги Мун также сообщил, что после ухода с занимаемого поста 31 декабря намерен вернуться в Сеул в середине января.

Напомним, действующего президента Южной Кореи Пак Кын Хе обвиняют в покровительстве близкой подруге Чхве Сун Силь, оказавшейся в центре громкого коррупционного скандала.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Генсек ООН намекнул на готовность баллотироваться в президенты Кореи

Пан Ги Мун окончательно определится с этим намерением, после того как выслушает мнение граждан страны

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