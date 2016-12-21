В ЕАО из-за видеоролика проверяют высокопоставленного сотрудника ГИБДД

Служебная проверка проводится в отношении командира отдельной роты ДПС ГИБДД Еврейской автономной области Виктора Попова.



Она началась после появления в интернете видео, в котором неизвестный разоблачает Попова и обвиняет его во взяточничестве.

Как сообщает ИА ЕАОMedia, после проверки либо Попова привлекут к ответственности, либо накажут распространителей ложной информации.

Напомним, ролик о Попове появился в сети в начале декабря. Его автор обвиняет высокопоставленного сотрудника ГИБДД в том, что он для личного обогащения использует свое служебное положение.



В частности, показан особняк, который, по мнению автора ролика, принадлежит Попову и был «построен на деньги от продажи бензина для патрульных машин», уточняет агентство.