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В ЕАО из-за видеоролика проверяют высокопоставленного сотрудника ГИБДД

В разоблачительном видео неизвестные обвиняют командира отдельной роты ДПС Виктора Попова в коррупции

Служебная проверка проводится в отношении командира отдельной роты ДПС ГИБДД Еврейской автономной области Виктора Попова.

Она началась после появления в интернете видео, в котором неизвестный разоблачает Попова и обвиняет его во взяточничестве.

Как сообщает ИА ЕАОMedia, после проверки либо Попова привлекут к ответственности, либо накажут распространителей ложной информации.

Напомним, ролик о Попове появился в сети в начале декабря. Его автор обвиняет высокопоставленного сотрудника ГИБДД в том, что он для личного обогащения использует свое служебное положение.

В частности, показан особняк, который, по мнению автора ролика, принадлежит Попову и был «построен на деньги от продажи бензина для патрульных машин», уточняет агентство.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

В ЕАО из-за видеоролика проверяют высокопоставленного сотрудника ГИБДД

В разоблачительном видео неизвестные обвиняют командира отдельной роты ДПС Виктора Попова в коррупции

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