В ЕАО из-за видеоролика проверяют высокопоставленного сотрудника ГИБДД

В разоблачительном видео неизвестные обвиняют командира отдельной роты ДПС Виктора Попова в коррупции
Служебная проверка проводится в отношении командира отдельной роты ДПС ГИБДД Еврейской автономной области Виктора Попова.
Она началась после появления в интернете видео, в котором неизвестный разоблачает Попова и обвиняет его во взяточничестве.
Как сообщает ИА ЕАОMedia, после проверки либо Попова привлекут к ответственности, либо накажут распространителей ложной информации.
Напомним, ролик о Попове появился в сети в начале декабря. Его автор обвиняет высокопоставленного сотрудника ГИБДД в том, что он для личного обогащения использует свое служебное положение.
В частности, показан особняк, который, по мнению автора ролика, принадлежит Попову и был «построен на деньги от продажи бензина для патрульных машин», уточняет агентство.