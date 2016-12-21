ООН заявила о готовности немедленно разместить наблюдателей в Алеппо

ООН готова к немедленному размещению наблюдателей в сирийском Алеппо в соответствии с ранее принятой Советом Безопасности резолюцией. Об этом заявил генеральный секретарь организации Пан Ги Мун.

«У нас уже есть около ста человек, большинство — граждане Сирии. Они могут быть размещены немедленно, как только будут созданы необходимые условия», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Генсек отметил, что персонал для оказания гуманитарной помощи также будет предоставлен Сирийским Красным арабским полумесяцем и Международным комитетом Красного Креста.

При этом неспособность урегулировать конфликт в Сирии, который продолжается уже более пяти лет, генсек ООН назвал «коллективной неудачей».

«Есть столько расхождений, которые стали трагедией для сирийского кризиса и сирийских людей. Народ Сирии сам разделен. Региональные силы разделены. Совет Безопасности разделен», — отметил Пан Ги Мун.

Напомним, в понедельник Совбез ООН принял резолюцию, согласно которой в Алеппо могут быть размещены наблюдатели для мониторинга за эвакуацией мирных жителей. Документ поручает генеральному секретарю ООН провести необходимые приготовления.