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Киты, внесенные в Красную книгу, могут пострадать у берегов Сахалина

Опасения у экологов вызывает работа Exxon Neftegas Limited в заливе Пильтун

Сахалинские экологи установили, что деятельность Exxon Neftegas Limited у залива Пильтун на восточном берегу Сахалина идет с нарушениями.

Как показал независимый мониторинг, это относится к операциям по транспортировке грузов на узкой полосе взморья возле залива. Это место является местом кормления охотско-корейской популяции китов, занесенных в российскую Красную книгу, сообщает ИА SakhalinMedia.

Результаты мониторинга WWF России, Международный фонд защиты животных  и «Экологическая вахта Сахалина» направили Росприроднадзору и непосредственно Exxon.

Экологи утверждают, что компания, перевозя грузы в залив, уже не раз нарушила план защиты морских млекопитающих.

В частности, повышен риск столкновения судов с серыми китами. А из-за создаваемого во время работ шума киты покидают важнейший для них кормовой район. Особенно часто с «пастбища» уходят самки с детенышами.

О реакции Exxon Neftegas Limited на эти заявления пока ничего неизвестно.

Популяция серых китов составляет примерно 175 особей. 

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

Киты, внесенные в Красную книгу, могут пострадать у берегов Сахалина

Опасения у экологов вызывает работа Exxon Neftegas Limited в заливе Пильтун

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