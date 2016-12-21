Киты, внесенные в Красную книгу, могут пострадать у берегов Сахалина

Сахалинские экологи установили, что деятельность Exxon Neftegas Limited у залива Пильтун на восточном берегу Сахалина идет с нарушениями.



Как показал независимый мониторинг, это относится к операциям по транспортировке грузов на узкой полосе взморья возле залива. Это место является местом кормления охотско-корейской популяции китов, занесенных в российскую Красную книгу, сообщает ИА SakhalinMedia.

Результаты мониторинга WWF России, Международный фонд защиты животных и «Экологическая вахта Сахалина» направили Росприроднадзору и непосредственно Exxon.

Экологи утверждают, что компания, перевозя грузы в залив, уже не раз нарушила план защиты морских млекопитающих.



В частности, повышен риск столкновения судов с серыми китами. А из-за создаваемого во время работ шума киты покидают важнейший для них кормовой район. Особенно часто с «пастбища» уходят самки с детенышами.

О реакции Exxon Neftegas Limited на эти заявления пока ничего неизвестно.

Популяция серых китов составляет примерно 175 особей.

