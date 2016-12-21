Ан попросил ISU сообщить, упоминается ли он в докладе Макларена

Шестикратный чемпион Олимпийских игр в шорт-треке российский спортсмен Виктор Ан направил в Международный союз конькобежцев (ISU) просьбу сообщить, упоминается ли он в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), который подготовил Ричард Макларен.

«Я, Виктор Ан … прошу ISU … сообщить, есть ли упоминания обо мне в докладе независимой комиссии WADA, и есть ли у ISU какие-либо подозрения относительно возможного нарушения мной антидопингового законодательства при подготовке к Олимпийским играм в Сочи и во время Олимпиады-2014», — говорится в письме, текст которого приводит агентство «Р-Спорт».

Спортсмен также добавил, что согласен на обнародование информации по данному вопросу.

Вторая часть доклада Макларена была обнародована 9 декабря. В докладе говорится о применении запрещенных веществ представителями более 30 видов спорта в России. В частности, по информации агентства, признаки подмены допинг-проб были обнаружены в 12 из 44 проверенных проб призеров Олимпиады в Сочи 2014 года и шести пробах победителей Паралимпиады-2014.