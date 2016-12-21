Карантин по бешенству введен в одном из районов Челябинска

Карантин по бешенству введен в Калининском районе Челябинска. Причиной возникновения очага бешенства стала уличная кошка, которую на улице подобрала и забрала домой женщина-волонтер, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Регистрация случая бешенства у безнадзорного животного в городе свидетельствует о неблагополучной ситуации по бешенству, что может привести к возникновению и распространению смертельного заболевания среди жителей города, отмечает ИА «Урал-пресс-информ».

Напомним, подобный случай произошел в Нижнем Новгороде, где из-за зараженной бешенством лисы ввели карантин в Приокском районе.

В Роспотребнадзоре жителям рекомендуют избегать контакта с дикими животными и бездомными собаками и кошками, а также просят граждан, пострадавших от бешеных животных, незамедлительно обращаться в медицинские учреждения для проведения обследования и прививок.