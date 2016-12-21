Захваченные нигерийскими пиратами российские моряки освобождены

Российские моряки, которые ранее были похищены пиратами в Гвинейском заливе, освобождены. Об этом сообщило посольство РФ в Нигерии.

«Вечером 20 декабря 2016 года были освобождены российские моряки, похищенные пиратами в Гвинейском заливе», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на судно-рефрижератор «Сароник Бриз», которое произошло 27 ноября в территориальных водах Бенина, трое российских моряков были увезены пиратами в неизвестном направлении.