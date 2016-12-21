В Турции задержали 13 подозреваемых по делу об убийстве посла РФ

Часть задержанных связаны с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена
В турецких провинциях Анкара, Измир и Айдын задержали 13 человек по подозрению в причастности к убийству посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.
Об этом сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой по полицию.
Часть задержанных связаны с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке госпереворота в июле, передает «РИА Новости».
Ранее турецкие СМИ сообщали о шести задержанных родственниках убийцы посла.
Напомним, посол РФ в Турции был застрелен 19 декабря во время открытия выставки в Анкаре. Убийца, сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, был ликвидирован в ходе спецоперации.
Российский МИД назвал случившееся терактом.
СК РФ возбудил уголовное дело по ст.360 УК РФ («Нападение на представителя иностранного государства, пользующегося государственной защитой»).