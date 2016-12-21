Из-за пожара ЦУМе в Чистополе погибли десятки животных из зоопарка

Пожар в здании Центрального универсального магазина (ЦУМ) Чистополя произошел минувшей ночью. В результате происшествия в огне погибли десятки экзотических животных из выездного зоопарка, который располагался на втором этаже. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

По данным ProKazan.ru, информацию о возгорании двухэтажного здания площадью 4,8 тыс. кв. м спасатели получили в 19.12.

«На момент пожара в здании на втором этаже находились около 60 животных выездного зоопарка ООО «ЗооФобус» из Омска, работниками соседних магазинов спасены 4 обезьяны, 5 попугаев, 5 рептилий. Далее сильное задымление не позволило зайти внутрь. Прибывшим пожарным об оставшихся животных никто не сообщил», — говорится в сообщении МЧС.

Пожар был локализован в 02.58, открытое горение ликвидировали в 04.34, его площадь составила 3 тыс. кв. м. Причиной возникновения пожара могли стать возгорание от электроприборов, не потушенная сигарета или поджог. В ликвидации возгорания было задействовано 96 спасателей и 10 автоцистерн.